La Serie A è ripartita dopo quasi due mesi di stop: il calcio italiano è tornato in campo dopo la lunga pausa invernale in cui è stato disputato il Mondiale in Qatar. Oggi si è giocata la 16esima giornata con le 10 partite tutte in un giorno, spalmate a coppie di due. Il programma è cominciato con Salernitana-Milan (hanno vinto 2-1 i rossoneri - GLI HIGHLIGHTS) e Sassuolo-Sampdoria (vittoria dei blucerchiati per 2-1 - GLI HIGHLIGHTS). Torino-Verona è finita 1-1 (GLI HIGHLIGHTS), Spezia-Atalanta 2-2 (GLI HIGHLIGHTS). La Roma batte il Bologna 1 a 0 (GLI HIGHLIGHTS), mentre la Lazio cade a Lecce (GLI HIGHLIGHTS). Fiorentina-Monza è finita 1-1, Cremonese-Juventus 0-1 (GLI HIGHLIGHTS). Udinese-Empoli è finita 1 a 1 (GLI HIGHLIGHTS) e l’atteso big match Inter-Napoli, importante nella corsa allo Scudetto, ha visto i nerazzurri infliggere la prima sconfitta agli uomini di Spalletti: a San Siro è finita 1 a 0 (GLI HIGHLIGHTS).

