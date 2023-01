Calcio, domani riparte la Serie A: ecco come stanno le squadre

1/19 ©Ansa

Dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar, il 4 gennaio riparte la Serie A. Si giocano dieci gare spalmate, a coppia di due, tra le 12.30 e le 20.45. In serata in programma il big match Inter-Napoli, che dirà molto della corsa al titolo. Ma sono diverse le squadre che sperano in un passo falso degli uomini di Spalletti. Ecco come stanno le formazioni di vertice (e non solo)

