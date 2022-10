Mondiali di rugby femminile, Sara Tounesi squalificata per un morso

Il cartellino rosso è arrivato per la condotta durante il match Italia-Giappone. La rugbista cremonese resterà fuori dal campo per 12 partite

Cartellino rosso per l’azzurra Sara Tounesi che sarà esclusa dal campo per 12 partite. La rugbista ventisettenne nata a Cremona è stata squalificata per aver morso “la mano di un'avversaria” durante la partita del Mondiali di Rugby femminile contro il Giappone che si è svolta a Auckland, in Nuova Zelanda.

La partita

L'arbitra irlandese Cogger-Orr, il guardalinee e il Tmo, addetto alla moviola, non si sono accorti subito del gesto. È stata la giapponese Nagata a mostrare l’arrossamento sulla pelle, chiedendo un intervento dei giudici di gara. Cogger-Orr non avendo visto segni profondi non ha alzato il cartellino. La decisione è stata dunque rimandata alla fine della partita, quando un comitato disciplinare indipendente, citato dal Giappone, ha valutato la situazione e ha stabilito la sanzione. Il fermo è stato ridotto da 18 a 12 partite, perché Nagata non ha avuto conseguenze fisiche gravi.

I prossimi match

La partita contro la nazionale nipponica, che si è conclusa 21-8, per le azzurre, ha rappresentato un momento storico per l’Italia che per la prima volta si è guadagnata l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali. Sabato prossimo Tounesi, studentessa di lingue che ha collezionato già 27 presenze in azzurro, non scenderà in campo contro la Francia per l’attesissimo match.