MotoGp Australia, Martin in pole. Quartaro partirà quinto. VIDEO

Lo spagnolo conquista la pole a Phillip Island firmando il nuovo record della pista. Alle spalle del pilota del team Ducati Pramac ci sono Marc Marquez (2°) e Pecco Bagnaia (3°). Fabio Quartararo, leader del campionato, non va oltre il quinto posto. La gara della MotoGP domani in diretta dalle 5 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW