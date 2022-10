F1, Gp Giappone: a Suzuka vince Verstappen: è campione del mondo VIDEO

Cosa è successo a Suzuka

vedi anche

F1, Gp Giappone: pole a Verstappen, poi Leclerc e Sainz. HIGHLIGHTS

Partenza in condizioni meteo proibitive: è subito duello Leclerc-Verstappen, l'olandese resta al comando. Al primo giro la Ferrari di Sainz va subito a muro e finisce la sua gara. Un cartellone finisce sulla macchina di Gasly che viene a sua volta investigato per non aver rispettato/regolato la velocità in regime di Safety Car. Poco dopo viene esposta la bandiera rossa. L’interruzione per la situazione meteorologica viene prorogata più volte. Intanto si discute di un episodio clamoroso che riguarda lo stesso Gasly e anche Verstappen, cioè le immagini di un trattore spuntato in pista sulla loro sinistra quando la gara era stata interrotta. Dopo praticamente oltre due ore di interruzione, si riparte alle spalle della safety car. Si corre quindi con il cronometro, restano 40 minuti di gara e i giri da percorrere saranno molti meno del previsto. Alla ripartenza Verstappen resta avanti, poi c’è una serie di soste ai box con Leclerc che perde posizioni. L’olandese vola via anche grazie alle gomme e il monegasco in sofferenza deve resistere per mantenere il secondo posto dagli attacchi di Perez. Il campione della Red Bull vince il Gp davanti a Leclerc e Perez. Ma il pilota Ferrari viene poi penalizzato di 5' secondi per un taglio della pista che gli costa il secondo posto facendolo scendere in terza posizione. Verstappen così è campione.