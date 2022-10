Verona-Udinese 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Al Bentegodi i friulani conquistano la sesta vittoria in campionato e riescono nuovamente a rimontare il risultato inizialmente sfavorevole mandando all'inferno un Verona di cuore ma in netto affanno nella ripresa. La vince soprattutto Sottil quando in campo getta la qualità di Samardzic e Arslan che con giocate di spessore tre punti ai bianconeri. Una sconfitta pesante forse anche per la panchina di Cioffi che incassa la terza sconfitta consecutiva. Le due squadre si affrontano sul ritmo, fioccano le occasioni ed è il Verona che passa per primo. Sul traversone di Lazovic la palla in contrasto tra Piccoli e Bijol si alza in campanile e prima che tocchi terra il sinistro di Doig è chirurgico e batte Silvestri sul palo opposto: gran gol. L'Udinese ha subito l'opportunità per il pareggio ma il destro di Pereyra sull'assist di Becao è respinto con i pugni da Montipò. Clamoroso poi l'errore di Deulofeu che non riesce di testa a deviare il pallone a pochi metri da Montipò. Stessi effettivi in avvio nella ripresa. L'Udinese, però, fatica a trovare spazio e a cambiare ritmo e allora Sottil decide un triplo cambio gettando nella mischia Ebosse, Samardzic e Beto. Il pareggio arriva proprio grazie a Samardzic che inventa per Deulofeu che ammorbidisce per Beto che di destro la piazza nel sacco. Ora l'inerzia è tutta degli ospiti e Cioffi corre ai ripari togliendo gli stanchissimi Lazovic e Verdi. Anche l'Udinese sembra, tuttavia, alle corde. I ritmi altissimi si fanno sentire ma il colpo del kappaò è dell'Udinese grazie alla testata di Bijol sulla punizione di Samardzic (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).