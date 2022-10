Serie A, Napoli-Torino 3-1: partenopei in vetta alla classifica

La squadra di Spalletti domina il primo anticipo del sabato dell’ottava giornata di campionato: decidono nel primo tempo una doppietta di Anguissa e un gol di Kvaratskhelia. Inutile il gol della bandiera dei granata di Sanabria ascolta articolo Condividi

Il Napoli batte 3-1 il Torino nel primo anticipo del sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A, che arriva dopo la sosta per le Nazionali. Un successo siglato dalla doppietta di Anguissa e dal gol di Kvaratskhelia, che manda momentaneamente i partenopei da soli in testa alla classifica. Per il Toro arriva la terza sconfitta consecutiva (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). La giornata prosegue con altri due match che promettono spettacolo: alle 18 a San Siro l’Inter ospita la Roma dell’ex Mourinho. Mentre in serata, alle 20.45, il Milan campione d’Italia riparte dalla trasferta insidiosa a Empoli.

La cronaca della partita vedi anche Serie A, Milan-Napoli 1-2: Politano e Simeone decidono la partita I padroni di casa partono fortissimo e trovano subito il vantaggio al sesto minuto: Mario Rui va sul fondo e crossa in mezzo una palla che Anguissa di testa mette dentro. Passano solo pochi minuti ed è ancora il centrocampista del Cameroun a siglare la doppietta con un’azione bellissima: recupera palla, scambia con Di Lorenzo e si invola verso la porta del Toro percorrendo tutto il campo, concludendo con un destro sul primo palo. Il tris partenopeo arriva al 37esimo: palla geniale di Zielinski per Kvaratskhelia, che parte dalla sua metà campo e palla al piede arriva in area segnando con un tiro all’angolo lontano. A fine primo tempo però il Torino accorcia con Sanabria. Nella ripresa i granata provano a rientrare del tutto in partita. Al 72esimo l’allenatore Juric viene espulso per proteste. Il Napoli tiene e porta a casa un successo che lo proietta in vetta al campionato.

Il tabellino di Napoli-Torino 3-1 vedi anche Serie A, Napoli-Spezia 1-0: gli highlights Gol: nel pt 6' e 11' Anguissa (N), 37' Kvaratskhelia (N), 43' Sanabria (T) NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (35' st Olivera), Anguissa, Lobotka, Zielinski (17' st Ndombele), Politano (23' st Lozano), Raspadori (17' st Simeone), Kvaratskhelia (35' st Elmas). All.: Spalletti TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez (9' st Schuurs), Singo (39' st Karamoh), Lukic, Linetty (29' st Adopo), Lazaro (29' st Aina), Miranchuk (23' st Radonjic), Vlasic, Sanabria. All.: Juric Espulsi: Juric (28' st) per proteste. Ammoniti: Singo per gioco scorretto; Lukic per proteste.