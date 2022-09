Nations League, Italia-Inghilterra 1-0: è speranza Final Four

Vittoria per l’Italia contro l’Inghilterra in Nations League: finisce 1-0 la partita davanti a 50mila tifosi al Meazza di Milano. A segnare al 68esimo è Giacomo Raspadori su assist di Bonucci, che porta così la squadra - al secondo posto del Gruppo 3 (8 punti) - un passo più vicina alla Final Four. "Una vittoria importantissima", ha detto Mancini, che "ci lascia tranquilli per le teste di serie del sorteggio di qualificazione all'Europeo, ci consente di arrivare primi nel girone di Nations League. Lunedì ci andiamo a giocare a Budapest il primo posto del girone: un bel risultato in questi mesi di sofferenza". Entrambe le nazionali sono arrivate a San Siro con il lutto al braccio: gli Azzurri per le vittime dell’alluvione nelle Marche, gli inglesi per la regina Elisabetta. Sono scoppiati gli applausi quando sul megaschermo del Meazza è comparsa un’immagine della monarca defunta, morta lo scorso 8 settembre a 96 anni.