Coppa Davis, Italia prima nel girone: nei quarti affronterà gli Usa

La vittoria per 2-1 contro la Svezia ha certificato il primo posto nel girone degli azzurri, che già avevano messo in ghiaccio il discorso qualificazione venerdì contro l’Argentina. Prossimo avversario, nella prima sfida della fase a eliminazione diretta, saranno gli Stati Uniti

L'Italia del tennis certifica il pass per le finali di Coppa Davis, che si svolgeranno a Malaga a fine novembre, confermando il primo posto nel proprio girone e con la convinzione di poter far bene tra le otto nazioni più forti del mondo. Ultima vittoria, quella per 2 a 1 sulla Svezia.

Ora la sfida agli Usa

approfondimento

Federer annuncia ritiro, il messaggio dell’amico e rivale Nadal

Il successo per 3-0 di venerdì scorso contro l'Argentina aveva già garantito un posto in finale agli azzurri, ma la vittoria di Matteo Berrettini nel primo match con la Svezia contro Elias Ymer, un doppio 6-4, ha certificato il primato assoluto nel girone, con il secondo posto andato alla Croazia, proprio ai danni della Svezia. Questo significa che l’Italia affronterà gli Stati Uniti nella prima sfida della fase a eliminazione diretta. “Non saranno felici di giocare con noi ma in ogni caso per puntare in alto bisogna battere tutti. E la nostra squadra è forte”, ha commentato Berrettini.

La sconfitta di Sinner

Il percorso netto dell'Italia è stato “sporcato”, nella sfida alla Svezia, da Jannik Sinner, che dopo le incertezze mostrate due giorni fa contro l'argentino Cerundolo, si è arreso in tre set al più giovane dei fratelli che compongono da soli la squadra scandinava. Il tennista azzurro si era aggiudicato tre delle quattro sfide precedenti, pur riuscendo a guadagnare subito un break ha ricambiato subito il favore, giocando poi a un livello inferiore al suo standard, tanto da perdere il primo set 6-4. Nel secondo set, Sinner ha reagito e si è preso la rivincita imponendosi per 6-3, ma nel terzo e decisivo game titubanze ed errori lo hanno messo di nuovo nelle mani del giovane rivale, che ha vinto con lo stesso punteggio.

Il successo nel doppio

Nell’ultima sfida agli scandinavi, ormai ininfluente ai fini del risultato, Bolelli e Fognini hanno superato Goransson-Madaras in due set 7-6 (7-2), 6-2 in un’ora e 28 minuti.