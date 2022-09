Europei di basket, Italia ko all'overtime: la Francia è in semifinale

La Francia sorride ancora una volta ai supplementari, batte l'Italbasket 93-85 e si aggiudica un pass per le semifinali dell' Europeo di pallacanestro . Gli Azzurri salutano a testa altissima, ma con tanto amaro in bocca, dopo aver recuperato una gara difficilissima e aver fallito con Fontecchio (top scorer con 21 punti insieme a Spissu) due liberi decisivi negli ultimi secondi dell'ultimo quarto. I francesi se la vedranno così con la vincente di Slovenia-Polonia.

La Francia parte forte, gli Azzurri rincorrono

Partenza in quinta per i francesi, con Fournier che mette a referto 9 punti in un amen, mentre gli Azzurri fanno inizialmente fatica a trovare canestri facili dal campo. I bleus toccano addirittura la doppia cifra di vantaggio grazie ad un incredibile 10 su 14 dal campo (6 su 8 da tre), ma proprio sulla sirena una bomba di Datome chiude il quarto sul 27-20 avversario. Heurtel e Luwawu-Cabarrot aprono il secondo periodo con altre due triple francesi, l'Italia invece prova a restare aggrappata alla sfida con grinta, carattere e le giocate di Fontecchio, unico giocatore a raggiungere la doppia cifra prima dell'intervallo (11 punti). A metà gara i punti da recuperare per la squadra di Pozzecco restano 7.