Mondiali di ginnastica ritmica al via, programma e italiane in gara

Al via a Sofia, in Bulgaria, i Mondiali 2022 di ginnastica ritmica. Giornata di qualificazioni individuali prima, dove le ragazze si cimenteranno con cerchio e palla. Poi le migliori otto staccheranno il biglietto per le finali di specialità. Le azzurre Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri cercano una medaglia. La 18enne marchigiana ha già vinto la Coppa del Mondo ed è salita sul podio agli Europei.

In Bulgaria sono un’ora avanti rispetto all'Italia. Le Finali saranno trasmesse in diretta streaming su Rai Play.

Pass per Parigi 2024

I Campionati mondiali di Sofia metteranno in palio nove titoli mondiali, due dei quali validi già per le prime qualificazioni di Parigi 2024: cinque ori nelle gare individuali (cerchio, palla, clavette, nastro e all-around), mentre le squadre si contenderanno le corone iridate con i 5 cerchi, 3 nastri e 2 palle e il completo. Verrà attribuito anche un titolo per Nazioni. Il gruppo italiano, bronzo a Tokyo 2021, è rimasto lo stesso e può contare sulle esperte Maurelli e Centofanti, presenti anche a Rio, Duranti, Mogurean e Santandrea, con l'aggiunta della new entry Paris. Altri da tenere d'occhio, a livello individuale, sono la leader del concorso generale continentale di Tel Aviv, l'israeliana Atamanov, che a 16 anni sembra già pronta a seguire le orme della divina Ashram, e la vincitrice delle World Cup Series 2022, l'azzurra Raffaeli, già due volte medagliata a Kitakyushu, con il bronzo al cerchio e l'argento nel team ranking.