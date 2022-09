Pallavolo, l’Italia batte la Polonia ed è campione del mondo

Dopo 24 anni, l''Italia è di nuovo campione del mondo di pallavolo maschile. Nella finale di Katowice, gli azzurri hanno battuto per 3-1 la Polonia, padrone di casa e detentrice del titolo. Per gli uomini di Ferdinando De Giorgi vittoria in rimonta in quattro set: 22-25, 25-21, 25-18, 25-20. È la quarta volta che la nostra nazionale si aggiudica il trofeo più prestigioso dopo i tre successi consecutivi conquistati tra il 1990 e il 1998.

La gara

approfondimento

Mondiali pallavolo, l’Italia batte la Slovenia e vola in finale

Alla Spodek Arena di Katowice, davanti a oltre 10mila tifosi polacchi, gli azzurri sfidano i padroni di casa reduci da due mondiali consecutivi vinti, entrambi in finale contro il Brasile. Il primo set va avanti punto a punto, poi la nazionale riesce a portarsi avanti fino al 21-17 ma cade vittima di un blackout che consente agli avversari di aggiudicarsi la prima frazione 25-22. Il secondo set comincia in salita ma la reazione del sestetto allenato da De Giorgi non tarda ad arrivare: l'Italia ritrova gioco e consistenza al servizio recuperando uno svantaggio di -4 e pareggiando i conti (25-21). Il terzo set è tutto di marca azzurra, con i nostri atleti che dominano in tutti i fondamentali. La nazionale è in pieno controllo e si mette in tasca anche il quarto set che vale il trofeo.