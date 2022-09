Tennis, Us Open: Sinner batte Ivashka e vola ai quarti

Il 21enne altoatesino ha superato in cinque set il bielorusso Ilya Ivashka dopo 3 ore e 47 minuti di partita ed è così approdato, per la prima volta, ai quarti del Grande Slam americano, sul cemento di Flushing Meadows. Bene anche Berrettini

Vola l’Italia a Flushing Meadows. L’altoatesino Jannick Sinner si è infatti qualificato per la prima volta in assoluto ai quarti di finale degli Us Open di tennis. E, considerando anche il passaggio del turno di Matteo Berrettini, si tratta anche della prima volta che tra i migliori otto del torneo americano sono presenti contemporaneamente due tennisti italiani.