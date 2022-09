Us Open, Berrettini ai quarti: battuto Davidovich Fokina in cinque set

Secondo anno di fila ai quarti degli US Open. Un altro torneo da ricordare per Matteo Berrettini: il tennista azzurro ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 39 ATP, con il punteggio di 3-6, 7-6(2), 6-3, 4-6, 6-2. Ad attenderlo nel prossimo turno, che si giocherà martedì, uno tra il francese Corentin Moutet e il norvegese Casper Ruud, n. 5 del seeding.

La partita

Un inizio ad handicap per il tennista romano, partito male e andato subito sotto di un break (2-0), fino a cedere il primo parziale per 6-3. Decisamente meglio nel secondo set: più aggressivo, più voglioso e aggrappato ai momenti topici del set, Berrettini spreca un set point sul 5-4 ma non si scoraggia. Al tie break tira fuori tutta la grinta rimasta, prende due minibreak di vantaggio e va a chiudere 7-2, rimettendo la situazione in equilibrio. Nel terzo set Berrettini prende coraggio e, sfruttando gli errori dell’avversario, prima non raddoppia il break nel terzo game ma poi, rimanendo in vantaggio, chiude 6-3 grazie anche al regalo di Davidovich Fokina, che cede il servizio nel momento peggiore, sul 5-3.