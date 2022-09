US Open, Kyrgios sente odore cannabis arrivare da spalti e protesta

Il tennista Nick Kyrgios si è arrabbiato con gli spettatori, a metà del secondo set del suo scontro contro il francese Benjamin Bonzi agli Us open, lamentando odore di fumo di marijuana proveniente dagli spalti. L'australiano, al cambio di campo sul 7-6 4-3 in suo favore, indispettito dagli aromi sospetti provenienti dalle tribune dello stadio Louis Armstrong si è rivolto all’arbitro affinché intervenisse. Quando si è sentito dire che poteva trattarsi di cibo, Kyrgios ha insistito: "Questo odore non viene dalla cucina, questa non è altro che marijuana, fumo. Non mi lamento di certo se sento odore di cibo". Per ottenere l’intervento dell’arbitro ha aggiunto: “Quando ci sono atleti che corrono da un parte all’altra del campo e soffrono d’asma non è l’ideale sentire questo tipo di odore”. A quel punto l’arbitro ha ricordato al pubblico il divieto di fumare sulle tribune.