Monza Atalanta 0-2, Salernitana Empoli 2-2, Torino Lecce 1-0. VIDEO

Gli uomini di Gasperini sono ora in vetta alla classifica in solitaria. Salernitana ed Empoli pareggiano 2 a 2, mentre i giocatori di Juric vincono contro i salentini e raggiungono Roma e Udinese a 10 punti

L’Atalanta batte il Monza 2 a 0 e vola in testa alla classifica, Salernitana ed Empoli pareggiano 2 a 2, il Torino vince 1 a 0 contro il Lecce e raggiunge Roma e Udinese a quota 10 punti. Sono questi i verdetti dei tre postici della quinta giornata di Serie A. A decidere il match del pomeriggio tra gli uomini di Gasperini e quelli di Stroppa è il gol di Højlund, seguito dall’autorete di Marlon Santos. A Salerno invece è pari show tra i padroni di casa e l’Empoli: i toscani passano in vantaggio con Satriano, la Salernitana ribalta la partita con Mazzocchi e Dia, ma gli uomini di Zanetti acciuffano il pari con Lammers. In serata invece allo stadio Olimpico è Vlasic a portare avanti i granata, siglando la rete che vale l'1 a 0 finale. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

Monza-Atalanta 0-2: la cronaca della partita. (HIGHLIGHTS) leggi anche Milan Inter 3-2: video, gol e highlights della partita di Serie A Monza pericoloso in avvio con Caprari e Sensi, poi tocca a Ederson ma Di Gregorio salva e il primo tempo termina sullo 0-0. Nella ripresa palo di Hojlund, che poi segna un gol che viene prima annullato - per fuorigioco dell'autore del cross Lookman - e infine, dopo il check del Var, assegnato. L’Atalanta raddoppia al 65’ per un autogol di Marlon Santos e la chiude sul 2-0. La squadra di Gasperini si prende la vetta della Serie A a quota 13 punti, a +2 su Napoli e Milan, mentre il Monza resta l'unica squadra ancora a zero punti Il tabellino di Monza Atalanta 0-2

58’ Hojlund, 65’ Marlon (autogol)

MONZA (3-5-2): Di Gregorio, Marlon, Marì, Caldirola (41'st Izzo), Birindelli (31'st Molina), Sensi (31'st Colpani), Rovella, Pessina, Carlos Augusto, Mota Carvalho (41'st Gytkjaer), Caprari (24' st Petagna). All.: Stroppa ATALANTA (4-2-3-1): Musso, Hateboer, Toloi, Demiral, Zappacosta (1'st Soppy), De Roon, Koopmeiners, Malinovskyi (24'st Scalvini), Ederson (31'st Maehle), Lookman (44'st Boga), Hojlund (24'st Pasalic). All.: Gasperini Ammoniti: Rovella, Scalvini per gioco falloso.

Salernitana-Empoli 2-2: la cronaca della partita. (HIGHLIGHTS) leggi anche Juventus, Pogba cambia idea e si opera al ginocchio È uno show la partita dell’Arechi tra Salernitana ed Empoli: gli ospiti passano in vantaggio al 31’, con Satriano abile a insaccare sul cross di Henderson. È il primo gol per l’attaccante scuola Inter in serie A. Pochi minuti e i padroni di casa trovano il pareggio: Mazzocchi supera vicario dopo un’azione individuale. Nella ripresa la Salernitana completa la rimonta, con Dia che segna di ginocchio su cross di Vilhena. Ma l’Empoli non si arrende e al minuto 81 trova il gol del definitivo pareggio: Lammers batte Sempre con un tiro da fuori, anche grazie a una deviazione. Il tabellino di Salernitana-Empoli 2-2

31’ Satriano (E), 39’ Mazzocchi (S), 61’ Dia (S), 81’ Lammers (E) SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber (11' st Daniliuc), Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore (26' st Kastanos), Vilhena, Mazzocchi (37' st Bradaric); Dia (37' st Botheim), Bonazzoli. All.: Nicola. EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson (21' st Bajrami), Grassi (32' st Marin), Haas (11' st Bandinelli); Pjaca (11' st Akpa Akpro); Lammers, Satriano (32' st Ekong). All.: Zanetti. Ammoniti: Mazzocchi, Coulibaly, Satriano, Akpa Akpro, Kastanos per gioco falloso.

Torino-Lecce 1-0: la cronaca della partita (HIGHLIGHTS) leggi anche Serie A: l'Udinese batte la Roma 4-0, Verona-Sampdoria 2-1. HIGHLIGHTS Parte meglio la squadra di Juric, pericolosa dalle parti di Falcone con Pellegri. Il Lecce risponde con Banda, la cui conclusione è però parata da Milinkovic. Ci prova ancora Radonjic per i granata e ancora Milinkovic respinge un colpo di testa di Tuia. Sul finire di tempo arriva il vantaggio del Torino: Vlasic raccoglie in area e calcia in diagonale, battendo il portiere del Lecce. Nella ripresa il Toro va vicinissimo al raddoppio con Vojvoda, a cui Falcone nega il gol: il risultato però non cambia più e i granata portano a casa 3 punti. Il tabellino di Torino-Lecce

40' Vlasic TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs (19' st Buongiorno), R. Rodriguez; Lazaro (36' st Aina), Ilkhan (19' st Linetty), Lukic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri (36' st Sanabria). All.: Juric (in panchina Paro). LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Gonzalez (39' st Askildsen), Hjulmand, Bistrovic (29' st P. Rodriguez); Di Francesco (1' st Oudin), Ceesay (20' st Colombo), Banda (20' st Listkowski). All.: Baroni. Ammoniti: Ilkhan, Hjulmand e Schuurs per gioco falloso.