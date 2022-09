Lazio Napoli 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Due gol, segnati da Kim e Kvaratshkelia, regalano al Napoli la vittoria a Roma contro la Lazio e - almeno temporaneamente - la vetta della classifica in coabitazione con il Milan. Gli uomini di Spalletti ribaltano la partita, dopo l’iniziale vantaggio biancocelesti siglato da Zaccagni, e sbancano l’Olimpico per 2 a 1. La squadra di Sarri resta così ferma in classifica a quota 8 punti. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A )

La cronaca di Lazio-Napoli

Pronti via e la Lazio trova il gol del vantaggio: dopo 4 minuti è Zaccagni a portare avanti i biancocelesti, con un gran tiro dal limite dell’area. Con il passare dei minuti cresce il Napoli, che prima dell’intervallo trova il pari: Kim colpisce di testa su calcio d’angolo, Provedel respinge ma la Goal line technology indica che il pallone ha superato la linea di porta. Si va così all’intervallo sull’1 a 1. Nella ripresa gli uomini di Spalletti continuano a spingere e al minuto 61 passano in vantaggio con Kvaratshkelia. Il risultato non cambia più, e il Napoli vince per 2 a 1.

Il tabellino di Lazio-Napoli



4’ Zaccagni (L), 38’ Kim, 61’ Kvaratshkelia



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (39' st Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi (30' st Basic), Luis Alberto (8' st Vecino); Felipe Anderson (39' st Cancellieri), Immobile, Zaccagni (8' st Pedro). All.: Sarri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (47' st Olivera); Anguissa, Lobotka (47' st Ndombelé), Zielinski (23' st Elmas); Lozano (48' pt Politano), Osimhen, Kvaratskhelia (23' st Raspadori). All.: Sarri.

Ammoniti: Milinkovic, Cataldi e Sarri per comportamento non regolamentare, Felipe Anderson e Marusic per gioco falloso.