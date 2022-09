Fair Play Finanziario, dalla Uefa multe per Juve, Inter, Milan e Roma

Le sanzioni alle italiane

Come si legge nella nota diffusa dall’organo di controllo finanziario dei club, il Milan dovrà pagare 2 milioni (15 se non rientrerà nei prossimi tre anni), la Juventus ne dovrà versare 3,5 (23 se non dovesse rientrare in un triennio), l'Inter 4 (26 se non rientrerà in quattro anni) e la Roma 5 (35 in caso di mancato aggiustamento dei conti entro il 2026). Per nerazzurri e giallorossi, che hanno optato per un settlement agreement di quattro anni e non di tre, previste anche restrizioni aggiuntive già dalla stagione in corso. Si va dall'obbligo di limitare le liste Uefa da 25 a 23 giocatori, senza però escludere i calciatori di formazione locale (italiani o cresciuti nei settori giovanili italiani), all'impossibilità di registrare nuovi giocatori nelle liste Uefa qualora il loro costo non fosse economicamente coperto da un'uscita fino al rischio di essere squalificati dalle coppe per una stagione in caso non venissero rispettati gli accordi. Niente sanzioni invece per Lazio e Napoli, che sono state però attenzionate dalla Uefa e per questo verranno monitorate nei prossimi anni. La società più colpita delle otte è stata il Paris Saint Germain con 10 milioni detratti che potrebbero però diventare 65.