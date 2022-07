Mondiali di atletica, Massimo Stano oro nella 35 km marcia

Il campione olimpico ha trionfato in 2 ore 23'13 davanti al giapponese Masatora Kawano e allo svedese Perseus Karlstroem. “Ci tenevo a vincere, a dimostrare che Tokyo non è stato un caso e che potevo fare bene anche su una distanza diversa - ha detto dopo la gara - Sono contento di non aver deluso le aspettative, il movimento della marcia può avere nuova linfa”

Stano: “Ci tenevo a dimostrare che Tokyo non è stato un caso”

Dopo l’oro olimpico nella 20 chilometri, Stano oggi ha effettuato una gara perfetta sotto l'aspetto tecnico ma anche tattico di gestione delle forze, ha dominato la scena facendo la differenza negli ultimi chilometri quando ha deciso di rompere gli indugi e scappar via in progressione. "Ci tenevo a vincere questo mondiale, a dimostrare che Tokyo non è stato un caso e che potevo fare bene anche su una distanza diversa. Mi sentivo che non poteva finire che così", ha detto Stano. "Sono contento di non aver deluso le aspettative e di aver portato un oro che tutti si aspettavano, e perché così il movimento della marcia può avere nuova linfa. Una dedica speciale ad Antonella Palmisano, che non ha potuto gareggiare qui ma sono sicuro che sarebbe stata in grado di ripetersi come ho fatto io", ha aggiunto.