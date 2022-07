Mondiali atletica: Tamberi al quarto posto. Barshim vince l’oro

Conquista il quarto posto nel salto in alto ai Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, fermandosi a 2.35 dopo aver saltato al secondo tentativo 2.33. Il primo gradino del podio è del qatariota Mutaz Essa Barshim, a seguire si piazzano secondo il sudcoreano Woo Sang-hyeok e terzo l'ucraino Andrij Procenko