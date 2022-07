Maria Sharapova è mamma: presenta su Instagram il figlio Theodore

È nato il primo luglio e la sua nascita è stata annunciata su Instagram con uno scatto “di famiglia” . Maria Sharapova è diventata mamma di Theodore: “Il regalo più bello, più stimolante e più arricchente che la nostra piccola famiglia potesse chiedere" ha scritto l'ex numero 1 del tennis mondiale nella didascalia della fotografia in cui posa insieme ad Alexander Gilkes, l'uomo d'affari britannico con cui è legata dal dicembre 2020, concedendo il profilo del neonato.

La carriera

Sharapova, ritiratasi dalle competizioni nel febbraio 2020, ha vinto 36 tornei in carriera, inclusi cinque Grandi Slam (Wimbledon nel 2004, US Open nel 2006, Open of Australia nel 2008 e Roland-Garros nel 2012 e 2014). Lo scorso aprile aveva annunciato la sua gravidanza.