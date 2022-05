Tennis, Martina Trevisan in semifinale al Roland Garros

L'azzurra si è qualificata battendo ai quarti la canadese Laylah Fernandez ascolta articolo Condividi

L'azzurra Martina Trevisan si è qualificata per le semifinali del torneo del Roland Garros, battendo ai quarti la canadese Laylah Fernandez, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Per conquistare un posto in finale, la fiorentina dovrà affrontare la vincente del match tra le statunitensi Coco Gauff e Sloane Stephens. Dopo aver vinto il primo set, Trevisan ha avuto un match point nel secondo ma l'ha mancato ed è stata trascinata al tie break, perso 7-3. Nel set decisivo, l'azzurra ha ripreso in mano il match, imponendosi per 6-3.

Semifinale storica per l'azzurra approfondimento "Piccoli grandi campioni", il tennista Sinner diventa un fumetto È la prima volta in carriera che Trevisan entra tra le prime quattro al Roland Garros, mentre nel 2020 si era fermata ai quarti. L'ultima italiana in semifinale prima di lei era stata nove anni fa Sara Errani, sconfitta allora da Serena Williams. "Sul primo match point ho sentito troppa tensione nervosa. Sentivo troppo di essere a un punto dalle semifinali ma dopo quel punto ho accettato la situazione - ha detto a caldo l'azzurra, commentando l'occasione mancata per vincere il match già nel secondo set -. Sono arrivata qui a Parigi con molta energia, con la voglia di spingere ancora di più in campo", ha aggiunto ricordando il successo nel torneo di Rabat.

Una famiglia di tennisti approfondimento Chi sono le 5 tenniste e i 5 tennisti italiani più forti: classifica Martina, nata a Firenze il 3 novembre 1993, sorella dell'ex tennista Matteo Trevisan, è figlia di Monica, una maestra di tennis, mentre il padre Claudio Trevisan è un ex calciatore che ha giocato anche in Serie B. In carriera ha ottenuto come massimo risultato la qualificazione ai quarti di finale del Roland Garros nel 2020. Proprio quell'edizione ha alcune analogie con quella odierna: nel suo cammino ha eliminato Cori Gauff (che potrebbe incontrare in semifinale), mentre è stata eliminata dalla futura campionessa del torneo e attuale n.1 del mondo Iga witek, che potrebbe addirittura ritrovare in finale.