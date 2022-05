"Piccoli grandi campioni", il tennista Sinner diventa un fumetto

Sinner: "Gioco, divertimento e impegno"

Il libro illustrato è perfetto per i ragazzi che si sono appena avvicinati a questo sport ma anche per chi vuole iniziare a giocare e ha bisogno di consigli e motivazioni. Piccoli grandi campioni, scritto con l'autore di Dylan Dog Diego Cajelli, racconta tutto quello che serve sapere sul tennis con un linguaggio semplice e chiaro. Come afferma lo stesso protagonista Jannik Sinner, il fumetto è "un manuale per giocare, per andare in campo con gli amici, con le racchette e le palline e passare delle ore divertenti. Gioco, divertimento e allo stesso tempo impegno!". Il giovane campione nella sua “versione illustrata” tratta dal manuale di Panini Comics sarà inoltre protagonista della collezione stationery/back to school 2022/2023 in collaborazione con Pigna, che sarà presentata in anteprima durante gli Internazionali BNL d’Italia. Una collezione pronta ad accompagnare tutti gli studenti nel ritorno a scuola con la giusta energia.