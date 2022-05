Tennis, Internazionali Roma 2022: partecipanti, tabellone e calendario

L'appuntamento, per la 79esima edizione del torneo, è dall’8 al 15 maggio. Gli incontri dei tabelloni principali sono suddivisi in due sessioni, una diurna e una serale (che si svolge unicamente sul Campo Centrale). Per gli Azzurri attenzione puntata su Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini tra gli uomini e Camila Giorgi tra le donne ascolta articolo Condividi

Per il tennis italiano gli Internazionali BNL d’Italia, al Parco del Foro Italico di Roma, sono il “torneo di casa”. Quest’anno va in scena la 79esima edizione: l’appuntamento è dall’8 al 15 maggio (diretta su Sky e streaming su NOW). Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Date, sessioni di gioco e campi approfondimento Wimbledon, Nadal contro l'esclusione dei tennisti russi e bielorussi Il torneo ufficialmente è iniziato già il 2 maggio, con le qualifiche per poter accedere al tabellone principale. Si entra nel vivo dall’8, fino ad arrivare alla finale di domenica 15. Gli incontri dei tabelloni principali sono suddivisi in due sessioni, una diurna e una serale. Quest’ultima si svolge unicamente sul Campo Centrale. L’inizio della sessione diurna è alle ore 11 su tutti i campi, mentre la serale ha inizio alle 19: in campo un incontro maschile e uno femminile. In totale il Foro Italico ha 14 campi in terra, di cui 8 per gli incontri di singolare e doppio e gli altri 6 per gli allenamenti. Da sottolineare che questa edizione segna il ritorno del grande pubblico sugli spalti. Dopo due anni di fortissime limitazioni alla capienza, si torna ad avere un’apertura totale degli accessi, nel rispetto delle norme di sicurezza ancora in vigore.

I protagonisti approfondimento Jannik Sinner, chi è il giovane tennista italiano. FOTO Fra gli Azzurri, per il tabellone principale attenzione puntata su Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e, fra le donne, Camila Giorgi. Assenti Matteo Berrettini - per via dell'operazione alla mano destra - e Lorenzo Musetti - a causa di un recente infortunio. Sinner è reduce dal torneo giocato nei giorni scorsi a Madrid dove è stato battuto dal canadese Félix Auger-Aliassime. L’anno scorso l’altoatesino a Roma aveva sconfitto Ugo Humbert, per poi fermarsi contro Rafa Nadal che vinse anche il torneo. Proprio lo spagnolo sarà presente anche quest’anno, per difendere il titolo. Insieme a lui, gli altri ‘big’ sono sicuramente Novak Djokovic, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Luci dei riflettori puntate anche sul giovanissimo Carlos Alcaraz. Il tabellone I tabelloni principali maschili e femminili sono stati sorteggiati venerdì 6 maggio. Impossibile una finale tra Djokovic e Nadal, entrambi nella parte alta del tabellone. Jannik Sinner (10 del seeding) invece è stato estratto nella parte bassa, quella della coppia Tsitsipas-Zverev, e dallo stesso lato di Rublev. L'esordio per l'azzurro sarà contro Pedro Martinez e al secondo turno potrebbe esserci subito un derby italiano con Fognini, qualora Fabio battesse Thiem (rientrato nel tour dopo il lungo stop per l’infortunio al polso destro e ancora alla ricerca di una condizione accettabile). A Sonego, invece, toccherà Denis Shapovalov (13esima testa di serie). Esordi difficili per i giovani Luca Nardi e Matteo Arnaldi che affronteranno Cameron Norrie e Marin Cilic. Flavio Cobolli affronterà invece l'americano Brooksby e Francesco Passaro si misurerà con il cileno Cristian Garin. Nel tabellone femminile Camila Giorgi contro l'australiana Ajla Tomljanovic, mentre Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini affronteranno rispettivamente Zhang, Osorio, Bencic e Teichmann.