Wimbledon, Nadal contro l'esclusione dei tennisti russi e bielorussi

“La guerra non è colpa loro”, ha detto il campione spagnolo di tennis Rafael Nadal riferendosi alla decisione presa da Wimbledon di escludere i tennisti russi e bielorussi dal prossimo torneo del 2022 a causa dell’invasione in Ucraina da parte di Mosca. “Non possono fare molto loro", ha detto il numero 4 del mondo a Madrid dove disputerà il Masters 1000 di casa dopo un lungo infortunio per la frattura di una costola. “Mi dispiace davvero per loro. Dico comunque che quanto succede nel nostro sport è irrilevante di fronte a così tante persone che muoiono e soffrono", ha ribadito Nadal.