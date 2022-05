F1, qualifiche del Gp Monaco: Leclerc in pole e Sainz secondo

Alle loro spalle le due Red Bull, con Sergio Perez davanti a Max Verstappen. In terza fila Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes). "Sono felice, speriamo in una domenica ancora migliore", ha detto il monegasco

Doppietta Ferrari nelle qualifiche della Formula 1 a Monaco. Charles Leclerc, l'idolo di casa, parte in pole position nella settima prova del Mondiale con il tempo di 1'11"376. Il monegasco ha preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz: la prima fila è delle Rosse. Alle loro spalle le due Red Bull, con Sergio Perez davanti a Max Verstappen. In terza fila Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes) ( LE NOTIZIE SULLA F1 - LA CRONACA DELLE QUALIFICHE ).

"Sono felice, speriamo in una domenica ancora migliore"

vedi anche

F1 2022, Gp Miami: vince Verstappen davanti a Leclerc e Sainz. VIDEO

"Pole speciale, sono felice. Sapevo di avere il passo e dovevo soltanto portare a termine il lavoro. Avevo parecchio sovrasterzo, però il giro è arrivato", ha detto Leclerc dopo le qualifiche. "La macchina dava sensazioni fantastiche e sono contento anche per Sainz che partirà accanto a me. Speriamo in una domenica ancora migliore", ha aggiunto il monegasco.