Gp Spagna, qualifiche: Leclerc in pole, poi Verstappen e Sainz

Impresa per il monegasco della Ferrari che nella prima parte del Q3 era stato protagonista di un testa coda che l'aveva relegato al 10/o posto e ha fatto il miglior tempo in un unico giro

Pole position per Charles Leclerc nel gran premio di Spagna che si corre domenica 22 maggio a Barcellona. Una vera e propria impresa per il monegasco della Ferrari che nella prima parte del Q3 era stato protagonista di un testa coda che l'aveva relegato al 10/o posto. Secondo tempo per la Red Bull di Max Verstappen. Terzo tempo e seconda fila per la Rossa di Carlos Sainz poi George Russel.

Quarta pole stagionale per Leclerc



Charles Leclerc scatterà quindi in testa nella gara di domenica prevista alle 15.00 sul circuito del Montmelò. Super tempo peril pilota della Ferrari, che fa una magia in un unico tentativo piazzando un 1'18"750 e mettendosi alle spalle il rivale della Red Bull Max Verstappen, che ha avuto un problema nel corso dell'ultimo colpo. Si tratta della quarta pole stagionale per il monegasco, che per la gara avrà anche un set di gomme nuove in più a disposizione viste quelle risparmiate nel Q2.