Finale Europa League, Eintracht Francoforte-Rangers 6-5 dcr HIGHLIGHTS

L'Eintracht, team di metà classifica nella Bundesliga guidato dal tecnico austriaco Oliver Glasner, in Europa League era arrivato alla finale imbattuto e sull'onda dell'entusiasmo che, nei quarti, gli aveva permesso di eliminare a sorpresa il Barcellona vincendo al Camp Nou, per la gioia di 34mila tifosi tedeschi che erano riusciti a entrare nello stadio avversario. I tedeschi finora avevano vinto il loro unico trofeo europeo, una Coppa Uefa, nella stagione 1979-1980.

La cronaca della partita (HIGHLIGHTS)

Primo tempo molto intenso con il risultato che non si schioda dallo 0-0 tra Eintracht e Rangers. I tedeschi conducono la partita e si rendono pericolosi con Sow, Knauff e Kostic. Gli scozzesi si fanno vedere con alcune ripartenze e hanno due chance con Aribo e Kent. Nella ripresa i Rangers vanno in vantaggio al minuto 57: errore di Tuta che perde palla al limite dell'area, Aribo la intercetta e batte Trapp. Al 69esimo arriva il pari tedesco: cross di Kostic e da pochi passi in spaccata Borré brucia tutti. Poche emozioni ai supplementari a parte una grande occasione per i Rangers poco prima del fischio finale. Poi i rigori, con l'errore decisivo di Ramsey per i Rangers di Glasgow e la rete finale di Borrè, che assegna il trofeo ai tedeschi, qualificati ora direttamente alla Champions League del prossimo anno.