Tennis, Internazionali d'Italia: Swiatek campionessa

La polacca numero uno al mondo vince al Foro Italico per il secondo anno di fila. Sconfitta 6-2, 6-2 la tunisina Ons Jabeur. Attesa per la sfida della finale maschile, con il campione serbo alla ricerca del suo sesto successo romano. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now

È ancora una volta Iga Swiatek la campionessa del singolare femminile agli Internazionali d'Italia di tennis. La polacca, numero uno al mondo, porta a casa la vittoria per il secondo anno consecutivo dopo aver sconfitto 6-2, 6-2 la tunisina Ons Jabeur, in un’ora e 22 minuti. Per Swiatek è la 28esima vittoria consecutiva e la 35esima nel 2022. Alle 16 scendono sul campo del Foro Italico per la battaglia finale nel maschile il n°1 al mondo Novak Djokovic e Stefano Tsisipas, alla sua prima finale romana. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now.