Serie A, oggi tre partite: alle 15 Torino-Napoli. Ecco le formazioni

Dopo gli anticipi del venerdì, con la vittoria in rimonta dell’Inter sull’Empoli (HIGHLIGHTS) e la sconfitta della Juventus a Marassi contro il Genoa (HIGHLIGHTS), la 36esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre partite. Si parte alle ore 15 con Torino-Napoli. La squadra di Juric proverà a fermare i partenopei nella corsa al terzo posto. Alle 18 si prosegue con Sassuolo-Udinese, due delle migliori realtà di questa stagione, in un match che si annuncia ricco di bel gioco e gol, visto che entrambe hanno la testa libera da obiettivi di classifica. Infine alle 20.45 si gioca Lazio-Sampdoria, con la squadra di Sarri a caccia di punti per un piazzamento europeo, mentre i blucerchiati devono cercare di non farsi risucchiare nella bagarre per non retrocedere (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).