Il francese e la sua Ducati Pramac arrivano primi in Portogallo, con un tempo di 1:42.003. In seconda fila Miller, Quartararo e Bezzecchi. Bagnaia scivola a otto minuti dalla fine. La quinta prova del mondiale sarà in diretta alle 14 domani su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201)

Johann Zarco e la sua Ducati Pramac hanno conquistato la pole position sull'asfalto bagnato nel Gp di Portimao, Portogallo, quinta prova del mondiale MotoGp. "Sono molto felice, non me lo aspettavo", ha detto il pilota che ha chiuso con un tempo di 1:42.003, davanti alla Suzuki di Joan Mir (+0.195) e all’Aprilia di Alex Espargaró. Lo spagnolo al termine della gara ha rivelato di "aver avuto paura" per "l'asfalto scivoloso". In seconda fila Miller, Quartararo e Bezzecchi. Paura per Bagnaia, che scivola a terra a circa otto minuti dalla fine del Q1. Il pilota Ducati è stato portato in ospedale per sottoporsi una TAC “per sicurezza”, ha fatto sapere il team manager della Ducati Davide Tardozzi. La gara sarà in diretta alle 14 domani su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201).