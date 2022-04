Moto Gp Austin, trionfa Bastianini davanti a Rins e Miller

Secondo successo stagionale per Enea Bastianini, che ha vinto il Gran Premio delle Americhe della classe MotoGp . Sul circuito di Austin, il pilota della Ducati clienti ha preceduto la Suzuki di Alex Rins. Terza la Ducati quella ufficiale di Jack Miller. Un vattoria che fa balzare Bastianini nuovamente in testa alla classifica piloti con la sua Ducati del team Gresini, seguito a 5 punti di distanza proprio dal pilota della Suzuki Rins.

Pecco Bagnaia quinto, bel duello Marquez-Quartararo

vedi anche

Formula 1, Gp Australia: vince Leclerc. Video highlights della gara

Quarto Mir e solo quinto Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiale, mentre è un clamoroso sesto posto quello conquistato da Marc Marquez, che dopo la prima curva si era ritrovato ultimo per problemi meccanici in partenza. Una super rimonta quella del 'cabroncito' sul suo circuito preferito, a dimostrazione che le condizioni fisiche non saranno ancora le migliori, ma il talento è rimasto assolutamente intatto. Negli ultimi giri ha duellato con il campione del mondo in carica Quartararo, arrivato settimo. Chiude addirittura ottavo Jorge Martin, che scattava dalla prima posizione.