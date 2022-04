Il Bayern Monaco vince la Bundesliga per la decima volta consecutiva

È record nei top 5 campionati europei per la squadra guidata da Nagelsmann, che ha battuto in casa il Borussia Dortmund. I gol di Gnabry, Lewandowski e Musiala regalano il trentaduesimo titolo nazionale ai bavaresi

Trentaduesimo titolo nazionale, il decimo consecutivo. Il Bayern Monaco ha di nuovo vinto la Bundesliga grazie al successo casalingo contro il Borussia Dortmund nella 31esima giornata. La squadra guidata da Julian Nagelsmann si è imposta 3-1 con le reti di Gnabry (15'), del solito Lewandowski (34') e Musiala (83'). Per gli ospiti, secondi in classifica, ha colpito Emre Can su rigore (52').