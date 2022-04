Mike Tyson, pugni a passeggero che lo aveva provocato in aereo. VIDEO

L'incidente è avvenuto su un volo da San Francisco diretto in Florida, ha affermato il sito specializzato in notizie sulle celebrità Tmz

L'ex campione del mondo di boxe, l'americano Mike Tyson, si è scagliato contro un passeggero che sembrava infastidirlo su un aereo, lasciandolo con lividi sul viso, ha riferito Tmz. In un video pubblicato sui social network, si vede 'Iron Mike' che prende a pugni un passeggero. L'incidente è avvenuto su un volo da San Francisco diretto in Florida, ha affermato il sito specializzato in notizie sulle celebrità.