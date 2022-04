Champions League: Bayern-Villarreal 1-1 e Real Madrid-Chelsea 2-3

Villarreal e Real Madrid sono le prime due semifinaliste dell'edizione 2021/2022 della Champions League ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS ). All'Allianz Arena, gli spagnoli pareggiano 1-1 contro il Bayern Monaco e, forti della vittoria per 1-0 ottenuta all'andata , passano il turno. Match spettacolare in Spagna, al Santiago Bernabeu, con il Real Madrid che ringrazia il solito Benzema: con la sua rete nei tempi supplementari, rende meno amara la sconfitta in casa con il Chelsea (2-3) e regala la qualificazione ad Ancelotti. I Blancos partivano dalla vittoria per 3-1 ottenuta all'andata a Stamford Bridge.

La cronaca di Real Madrid-Chelsea 2-3 (HIGHLIGHTS)

Gli highlights della partita di andata

Al Bernabeu prima parte di gara a ritmi elevatissimi. Parte bene il Real, ma il Chelsea la sblocca al 15' con un gol di Mount su suggerimento di Werner: il trequartista batte Courtois dall'interno dell'area di rigore. Nella ripresa, al 51' raddoppiano gli inglesi: dagli sviluppi di un angolo dalla destra, terzo tempo perfetto di Rudiger che riesce a colpire di testa e a indirizzare la palla nell'angolo più lontano da Courtois. Al 63' segna ancora la squadra di Tuchel, ma il gol del 3-0 di Marcos Alonso viene annullato dopo un check al Var per fallo di mano. Pochi minuti dopo il Real Madrid vicino alla rete: colpo di testa di Benzema, il pallone supera Mendy ma sbatte contro la traversa. Il 3-0 del Chelsea arriva al 75' con un gol di Werner, che scatta in profondità e riceve in area, elude l'intervento dei difensori del Real, sterza sul destro si accentra e calcia, Courtois devia ma non basta. All'80' il Real segna e torna in parità nel conteggio dei gol tra andata e ritorno: pennellata di Modric che pesca Rodrygo, il brasiliano appena entrato batte Mendy. Si va dunque ai supplementari. Al 96' risolve il discorso qualificazione Benzema: Vinicius va via sulla sinistra, entra in area e mette in mezzo il pallone su cui si avventa il francese, che di testa buca Mendy. Chelsea all'assalto nel finale del secondo tempo supplementare, ma niente da fare: i Blancos, con qualche brivido, accedono alle semifinali.

Il tabellino di Real Madrid-Chelsea 2-3

Gol: 15' pt Mount, 6' st Rudiger, 30' st Werner, 35' st Rodrygo, 6' pts Benzema



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho (43' st Vazquez), Alaba, Mendy (33' st Marcelo); Modric, Casemiro (33' st Rodrygo), Kroos (28' st Camavinga); Valverde, Benzema, Vinicius jr (10' sts Ceballos). All.: Ancelotti



CHELSEA (4-3-3): Mendy; James, Thiago Silva, Rudiger, Alonso; Kovacic (1' sts Jorginho), Loftus-Cheek (1' sts Saul), Kanté (10' pts Ziyech); Mount, Havertz, Werner (38' st Pulisic). All.: Tuchel

Ammoniti: James, Benzema, Valverde, Camavinga, Ziyech, Havertz, Carvajal e dalla panchina Tuchel e Azpilicueta.