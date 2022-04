Serie A, oggi 3 partite. Empoli-Spezia 0-0. DIRETTA

Al via la 32esima giornata di campionato. Dopo la sfida al Castellani, alle 18 l'Inter - attualmente a -4 dal Milan capolista ma con una gara da recuperare - ospita a San Siro l'Hellas Verona. Stasera alle 20.45 la Juventus di Allegri, reduce dalla sconfitta contro i nerazzurri, incontra il Cagliari (in diretta su Sky)

Prende il via con tre partite la 32esima giornata di Serie A. In campo dalle 15 Empoli-Spezia, poi alle 18 tocca a Inter-Verona, con la squadra di Inzaghi che al momento è a -4 dal Milan capolista (ma con una gara da recuperare). Alle 20.45 la Juventus, reduce dalla sconfitta contri i nerazzurri, incontra il Cagliari: l'obiettivo è provare a consolidare il quarto posto e respingere il ritorno della Roma. Match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).