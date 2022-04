Inchiesta Juventus, Chiellini e Cuadrado a colloquio con magistrati

Il giocatore è stato ascoltato come testimone nel filone di indagine sulla cosiddetta "manovra stipendi", il differimento di alcune mensilità concordato fra il club bianconero e i tesserati per far fronte alle difficoltà finanziarie dovute all'emergenza Covid

È durata circa un paio d'ore l'audizione di Giorgio Chiellini in procura, a Torino, nell'ambito dell'inchiesta sui conti della Juventus. Il giocatore è stato ascoltato come testimone nel filone di indagine sulla cosiddetta "manovra stipendi", il differimento di alcune mensilità concordato fra il club bianconero e i tesserati per far fronte alle difficoltà finanziarie dovute all'emergenza Covid. Prima del capitano della Juventus, in mattinata, è stato sentito anche Juan Cuadrado.