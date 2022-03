Serie A, in campo Spezia-Cagliari 0-0 e Salernitana-Sassuolo 0-0. LIVE

La 29esima giornata del campionato si apre con la sfida salvezza in Liguria e con il match dell’Arechi. Alle 18 la Juventus è di scena a Marassi contro la Sampdoria. Alle 20.45 il Milan sfida l’Empoli a San Siro per provare ad allungare momentaneamente in vetta alla classifica

Il campionato di Serie A riparte con la 29esima giornata. Nella giornata di sabato 12 marzo si disputano quattro anticipi (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Alle ore 15 è iniziata la sfida salvezza Spezia-Cagliari. Alla stessa ora allo stadio Arechi è cominciata Salernitana-Sassuolo, con la squadra di Nicola alla caccia di punti per tenere vivo il sogno rimonta nella zona retrocessione. Alle 18 a Marassi calcio d’inizio di Sampdoria-Juventus. La squadra di Giampaolo ha bisogno di punti per allontanarsi dalle parti basse della classifica mentre i bianconeri provano a proseguire la rincorsa al vertice. Infine alle 20.45 a San Siro il Milan ospita l’Empoli. I rossoneri, al momento primi in classifica dopo la vittoria al San Paolo, cercano l’allungo in vetta in attesa che scendano in campo domani Inter e Napoli.