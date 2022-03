Al 'Nido d'Uccello' sfilano 564 atleti (eguagliato il record di presenze di PyeongChang), in rappresentanza di 46 Comitati paralimpici nazionali. Non parteciperanno a questi Giochi gli atleti russi e bielorussi a seguito dell'invasione dell'Ucraina. "Sono inorridito da quel che sta succedendo in questi giorni", ha detto il numero uno del Comitato internazionale paralimpico, Andrew Parsons