Champions League, alle 21 Atletico Madrid-Man. United e Benfica-Ajax

Dopo il pareggio della Juventus di ieri, la competizione continua oggi con altre due partite d’andata degli ottavi. Al Wanda Metropolitano, Simeone si affida al tandem Correa-Felix mentre Rangnick punta su Ronaldo, rifornito da Sancho, Bruno Fernandes e Rashford. Allo stadio Da Luz di Lisbona, Verissimo schiera in attacco Nunez-Ramos con Rafa Silva ed Everton a sostegno, tridente Antony-Haller-Tadic per ten Hag: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251

Dopo il pareggio di ieri per 1-1 tra Juventus e Villarreal, la Champions League prosegue oggi con altre due sfide valide per l’andata degli ottavi di finale. Alle 21 si affrontano Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax. Il match del Wanda Metropolitano è visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime, quello dello stadio Da Luz di Lisbona è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS).