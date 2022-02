Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, le gare e i risultati dell’Italia

Nelle ultime prove prima della gara di domani, la sciatrice azzurra ha ottenuto il quarto tempo. Buon quinto posto per la coppia Guignard-Fabbri nella danza del pattinaggio di figura. Bertagna in finale nello slopestyle. Via libera del Tas: la pattinatrice russa Valieva può gareggiare, respinta la richiesta di reintrodurre lo stop su violazione antidoping ascolta articolo Condividi

Sofia Goggia ha chiuso la sua ultima prova in discesa libera alle Olimpiadi di Pechino col quarto tempo sulle prime trenta e in controllo nel finale (IL MEDAGLIERE - IL CALENDARIO). Dopo la cancellazione del round di ieri dovuta all'abbondante nevicata, oggi è stata l'occasione per le scelte tecniche e la definizione della griglia di partenza della gara di domani. "Ho fatto una bella prova ma ho sbagliato alcune linee - ha detto la campionessa olimpica di discesa in carica -. “La sciata c'è, le gambe le ho sentite bene, focus su domani. Sono molto concentrata. Non ho pensato a niente, le mie energie sono state rivolte solo a riprendermi fisicamente. È stato un periodo difficilissimo con tante cose da fare in pochissimo tempo. La prova che ho dovuto superare è superiore alle difficoltà della gara".

Pattinaggio figura, Guignard-Fabbri quinti in danza approfondimento Medagliere Olimpiadi invernali 2022, le medaglie dell’Italia a Pechino La coppia azzurra formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri chiude al quinto posto nella danza del pattinaggio di figura. La gara è stata vinta dai francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron (oro), davanti ai russi Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (argento) e agli americani Madison Hubbell e Zachary Donohue (bronzo).I due azzurri - settimi dopo la prima prova di due giorni fa - si sono esibiti sulle note della canzone "Little Sparrow" e della colonna sonora di 'Atonement'. Una prova splendida per loro: punteggio di 124.37 che, sommato agli 82.68 punti della danza ritmica, li ha portati a un totale di 207.05. Due posizioni guadagnate per loro.

Bertagna in finale femminile del freeski slopestyle leggi anche Olimpiadi Invernali Pechino 2022: i risultati del 13 febbraio Silvia Bertagna vola in finale del freeski slopestyle femminile, dopo la seconda manche di qualificazione, grazie all'ottavo miglior punteggio di 68.90. Nulla da fare per l'altra azzurra Elisa Nakab, caduta nella prima run e penalizzata per alcuni errori commessi nella seconda: il punteggio di 32.70 vale la 24/ma posizione, ben lontana dalle prime 12 di accesso alla finale. La migliore in qualifica è stata l'estone Kelly Sildaru (86,15), seguita dalla norvegese Johanne Killi (86.00). Terza la super favorita Eileen Ailing Gu, 18enne nata in California e in gara per la Cina, con un punteggio di 79.38. La finale si terrà domani, alle 9:30 locali (2:30 in Italia).