Olimpiadi invernali di Pechino 2022, gare e risultati dell'Italia oggi

Continuano a Pechino le Olimpiadi invernali. L’Italia è a quota sette medaglie. In mattinata, delusione per Federica Brignone - out nella seconda manche di slalom - e per Michela Moioli, che esce in semifinale nella gara di snowboard cross. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky (IL MEDAGLIERE - IL CALENDARIO - I RISULTATI).

Michela Moioli eliminata in semifinale vedi anche Medagliere Olimpiadi invernali 2022, le medaglie dell’Italia a Pechino Michela Moioli, quindi, è stata eliminata in semifinale. Portabandiera azzurra e campionessa olimpica in carica di snowboard nella specialità cross, era la favorita per l’oro: al Genting Snow Park aveva siglato il miglior tempo nella prima manche di qualifica in 1:22.19 e poi aveva superato agevolmente ottavi e quarti, sempre in testa nella sua heat. In semifinale, dopo una buona partenza, l'azzurra ha lasciato sfogare le avversarie nelle prime curve e si è messa dietro. La francese Trespeuch l’ha però sorpassata e l’ha mandata in terza posizione: Moioli non è riuscita a recuperare nel finale ed è stata clamorosamente eliminata. Nelle small finals dal 5° all'8° posto è poi caduta: non ha concluso la prova e ha chiuso all’ottavo posto. "Ho sbagliato in semifinale e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata. Doveva andare così. Ho un po' male a una caviglia ma sono scesa con le mie gambe quindi adesso devo recuperare e vado a leccarmi le ferite", ha commentato Moioli dopo la gara. Si è fermata in semifinale anche Caterina Carpano, mentre Francesca Gallina e Sofia Belingheri erano uscite ai quarti. L'oro è andato all'americana Lindsey Jacobellis, l'argento è della francese Chloé Trespeuch, bronzo alla canadese Meryeta Odine.

Out Federica Brignone nello slalom speciale leggi anche Olimpiadi, Fontana oro in short track. Brignone argento in gigante Dopo la festa per la medaglia d'argento in gigante, Federica Brignone non si ripete: nello slalom speciale, dopo aver chiuso la prima manche ventesima, è uscita nella seconda sbagliando nel finale della sua discesa. Nello slalom donne si è aggiudicata l'oro la slovacca Petra Vlhova. Argento all’austriaca Katharina Liensberger, bronzo alla svizzera Wendy Holdener. Delusa Mikaela Shiffrin: dopo l'uscita nello slalom gigante, è uscita anche nello slalom. “Mi dispiace non aver completato la seconda manche perché avevo sciato meglio. Mi sentivo di spingere di più, ero un po' più in fiducia ed ero sicuramente partita meglio", ha detto Brignone dopo la gara. Ora la attende soprattutto il superG: "Ero indecisa se gareggiare oggi. Il superG sarà una sorpresa per tutte, perché rispetto ai maschi non facciamo le prove sulla pista. Ho sciato tanto in velocità a gennaio, cercherò di adattarmi subito e di avere un buon feeling".

Buono l’esordio olimpico di Leonardo Donaggio leggi anche Olimpiadi Invernali Pechino: oro Italia nel curling Spettacolo a Shougang nella finale dello sci freestyle big air uomini. Il norvegese Birk Ruud ha conquistato l'oro con 187.75 punti: sicuro della medaglia più preziosa già prima della sua terza run, ha fatto il suo ultimo salto con la bandiera norvegese in mano. Secondo lo statunitense Colby Stevenson (183.00), terzo lo svedese Henrik Harlaut (181.00). L'esordio olimpico del diciottenne italiano Leonardo Donaggio è stato ottimo: ha chiuso al quinto posto con 172.00 punti.

Sofia Goggia continua a provarci Dopo aver testato la neve artificiale di Yanqing ieri con gli sci da gigante, intanto, questa mattina Sofia Goggia era già ai piedi delle piste per una nuova sessione di allenamento con gli sci da superGigante per proseguire la sua rincorsa olimpica dopo il brutto infortunio rimediato a Cortina. In una breve storia sul suo profilo Instagram, ha parlato delle sue condizioni. "Sto sciacchiando, non mi espongo tanto. Però dai, pian piano", ha detto. Venerdì è in programma il Super G, martedì 15 la discesa libera, specialità in cui Goggia detiene il titolo a cinque cerchi ed è leader nella classifica di specialità di Coppa del Mondo. Al momento non c'è nessuna decisione definitiva sulla partecipazione ai Giochi della campionessa azzurra. Il suo stato di salute viene monitorato giorno per giorno.

Le medaglie italiane Sono sette le medaglie conquistate finora dall’Italia a Pechino. Ci sono due ori: Arianna Fontana campionessa dei 500 metri dello short track e il trionfo storico nel curling con Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto. Quattro le medaglie d'argento: quelle di Francesca Lollobrigida nei 3.000 metri del pattinaggio velocità, della staffetta mista dello short track, di Federica Brignone nello slalom gigante dello sci alpino e di Federico Pellegrino nella sprint a tecnica libera dello sci nordico. Una la medaglia di bronzo, quella di Dominik Fischnaller nello slittino.