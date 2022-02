Pechino 2022, partita staffetta della fiamma olimpica

Sono 1.200 i tedofori che si alterneranno nel tracciato rigorosamente definito all'interno del sistema delle bolle, al fine di azzerare i contatti con il mondo esterno, e che toccherà le aree di gara nella capitale cinese e nella vicina città di Zhangjiakou, nel confinante Hebei Condividi

A 48 ore dall’apertura dei Giochi olimpici invernali, ha preso il via a Pechino la staffetta della torcia olimpica. Diverse centinaia di spettatori hanno assistito alla partenza dei primi tedofori dall'Olympic Forest Park a nord della capitale cinese, sede delle Olimpiadi estive del 2008. A causa della pandemia la staffetta è stata ridotta e si svolge con rigide misure precauzionali. Il percorso includerà un passaggio alla Grande Muraglia, il monumento più famoso della Cina. La torcia olimpica sarà trasportata da Pechino agli altri due siti di gara di Yanqing e Zhangjiakou, prima di tornare nella Capitale per la cerimonia di apertura in programma venerdì.

Il momento dell'accensione della torcia olimpica da parte del vicepremier Han Zheng - ©Getty

I tedofori approfondimento Olimpiadi invernali Pechino 2022: tutto quello che c’è da sapere Sono 1.200 i tedofori che si alterneranno nel tracciato rigorosamente definito all'interno del sistema delle bolle, al fine di azzerare i contatti con il mondo esterno. Si tratta perlopiù di persone premiate per i loro servizi in ambito sportivo, nella società, nel mondo degli affari e della politica. Il primo tedoforo è stato il primo campione del mondo cinese di pattinaggio di velocità dal 1963, Luo Zhihan, che ha consegnato la torcia all'astronauta Jing Haipeng. Terzo a partire Ye Peijian, progettista del satellite Change 1. Resta incerto il nome dell'ultimo tedoforo, quello che porterà la fiaccola al braciere olimpico. Il corridore più anziano ha 86 anni, il più giovane 14. L'ambasciatore greco a Pechino è stato coinvolto anche come rappresentante del Paese di origine delle Olimpiadi ricevendo la fiaccola olimpica dalla star cinese del basket Yao Ming.

Il secondo tedoforo, l'astronauta cinese Jing Haipeng - ©Getty