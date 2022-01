Serie A, il Torino travolge la Fiorentina 4-0. HIGHLIGHTS

Festa del gol per il Torino nella 21esima giornata di Serie A contro la Fiorentina. I granata stendono i viola con un netto 4-0: a segno Singo (colpo di testa su assist di Vojvoda), due volte Brekalo (la seconda grazie a un retropassaggio sbagliato di Callejon) e Sanabria (che dribbla Terracciano e insacca). Da segnalare l'esordio in porta di Luca Gemello, classe 2000, complice l'assenza di Milinkovic-Savic (CRONACA DEL MATCH - I GOL DELLA SERIE A - LE PARTITE DELLA 21ESIMA GIORNATA). Il Torino aggancia a 28 punti in classifica Empoli e Sassuolo, mentre la Fiorentina resta a 32 punti come Lazio e Roma.