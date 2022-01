Australia, Djokovic vince il ricorso sul visto e sarà rilasciato

Il tennista serbo ha vinto la causa e il giudice ha ordinato il suo rilascio. Gli è stato restituito il passaporto ma non è detto che possa giocare gli Australian Open perché il governo può ancora ordinare la sua espulsione dal Paese. Gli avvocati del tennista hanno sostenuto la validità dell'esenzione dal vaccino perché Nole aveva contratto il Covid lo scorso dicembre. Ma secondo le autorità australiane, l'infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medica Condividi

Novak Djokovic vince il ricorso sul visto e sarà rilasciato. Gli è stato restituito il passaporto ma non è ancora detto che possa giocare gli Australian Open perché il governo australiano può ancora ordinare l'espulsione dal Paese. È questo il verdetto della battaglia legale che vede coinvolto il tennista, bloccato a Melbourne senza poter entrare nel Paese per partecipare agli Australian Open perché non vaccinato. L'udienza online tra i legali e le autorità australiane è iniziata in ritardo. Gli avvocati di Djokovic hanno cercato di dimostrare la validità dell'esenzione dal vaccino del serbo dopo che questi aveva contratto il Covid lo scorso dicembre. Ma per il governo australiano l'infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medica e Novak Djokovic non ha fornito ulteriori prove evidenti di controindicazione al vaccino.

Avviata in ritardo udienza online vedi anche Caso Djokovic, governo Australia a tribunale: "Va respinto" L'udienza è iniziata in ritardo. Quaranta minuti dopo l'apertura del caso, il sito web che fornisce l'accesso pubblico all'udienza era ancora inaccessibile, mostrando la scritta: "Server troppo occupato" o "Interruzione temporanea". L'asso serbo di 34 anni non vaccinato doveva ribaltare la decisione di annullare il suo visto dopo essere sbarcato in Australia la scorsa settimana. Djokovic ha trascorso le ultime quattro notti in un centro di detenzione per immigrati di Melbourne. Un giudice australiano intanto aveva deciso di ritardare qualsiasi tentativo di espellere dal Paese Djokovic fino alla fine della giornata odierna.