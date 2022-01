Caso Djokovic, i legali: esenzione per infezione Covid a dicembre

Il tennista - numero 1 al mondo - avrebbe ottenuto il certificato perché ha contratto il virus il mese scorso, come affermano i suoi legali in un documento depositato in tribunale a Melbourne. Lunedì i giudici decideranno se revocare l'annullamento del visto. Anche il caso della tennista ceca Renata Voracova fa discutere. Lascerà "il prima possibile" il Paese, dove è agli arresti come il collega serbo, dopo la cancellazione del visto per non aver completato il ciclo vaccinale Condividi

Emergono nuovi dettagli sull’esenzione dal vaccino anti-Covid ottenuta da Novak Djokovic per partecipare agli Australian Open. Il tennista - numero 1 al mondo - ha ottenuto il certificato perché ha contratto il virus a dicembre, secondo quanto affermano i suoi avvocati in un documento depositato in tribunale a Melbourne. "La data del primo test positivo per la PCR Covid è stata registrata il 16 dicembre 2021", si legge nelle carte.

Lunedì la decisione del tribunale approfondimento Caso Djokovic, si attende la decisione. Australia: "Non è prigioniero" Si attende ora l'arrivo di lunedì, giorno in cui il tribunale deciderà se revocare l'annullamento del visto di Djokovic. Il tennista è arrivato mercoledì scorso in Australia ed è stato arrestato e posto in isolamento in un albergo a Melbourne perché privo del certificato vaccinale. Nel mentre il serbo ha chiesto di poter lasciare il Park Hotel per potersi allenare in vista dell'Australian Open.

Patron tennis Australia: "Fatto ottimo lavoro" approfondimento Australian Open, sospesa fino a lunedì l'espulsione di Djokovic Intanto il patron della federazione australiana di tennis, Craig Tiley, ha elogiato il "lavoro incredibile" della sua squadra dopo i problemi di visto incontrati da Djokovic, in un video privato ma pubblicato su alcuni media tra cui il quotidiano di Sydney Daily Telegraph. "Ci sono molte dita puntate e molte colpe, ma posso assicurarvi che il nostro team ha fatto un lavoro incredibile", dice Tiley rivolgendosi alla telecamera.