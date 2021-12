Brasile, la foto di Pelè a casa a Natale: “Vi auguro momenti di amore”

La leggenda del calcio brasiliano ha lasciato il 23 dicembre l'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era ricoverato per sottoporsi alla chemioterapia in seguito a un cancro al colon, per cui era stato operato il 4 dicembre. Secondo i media locali ha trascorso le feste nella sua casa di Guaruja

"Oggi vi auguro momenti di amore, pace e unione, come me. Buon Natale amici". È questo il messaggio postato sui social dalla leggenda del calcio brasiliano Pelé, uscito pochi giorni fa dall’ospedale dove - dopo un’operazione avvenuta il 4 dicembre - è stato sottoposto a chemioterapia per un cancro al colon.

“Condizioni stabili”

Pelè ha lasciato l'ospedale Albert Einstein di San Paolo il 23 dicembre, annunciandolo anche in questo caso con un post sui social in cui aveva scritto: "La foto sorridente non è casuale. Come vi avevo promesso, trascorrerò il Natale con la mia famiglia. Sto tornando a casa. Grazie per tutti i messaggi gentili". I medici, in un comunicato, hanno fatto sapere che "il paziente è in condizioni stabili e continuerà in seguito il trattamento di chemioterapia relativo al tumore rilevato a settembre".