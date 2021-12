Pelé in ospedale per la chemioterapia dopo l'intervento al colon

La leggenda del calcio Pelé si trova in ospedale per un trattamento di chemioterapia in seguito al tumore al colon che lo ha colpito. A rivelarlo alla Cnn è un portavoce del nosocomio Albert Einstein di San Paolo, in Brasile. "Le condizioni sono stabili, e ci aspettiamo di dimetterlo nei prossimi giorni", ha riferito la fonte.