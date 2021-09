Brasile, Pelè palleggia con infermiera. VIDEO

Il post su Instagram

Pelé, migliorano le condizioni: pedala sulla cyclette in ospedale

“La fisioterapista Kamila mi sta aiutando a riscaldarmi per tornare in campo” scrive Pelè nel post a corredo del video. “Non importa la dimensione della sfida. Il segreto è celebrare ogni piccola vittoria lungo la strada”. “Ha compiuto diversi passi avanti durante il suo periodo in ospedale seguito all'intervento chirurgico dello scorso 4 settembre”, aveva scritto sui social la figlia Kely do Nascimento.

Pelé è l'unico calciatore della storia ad aver vinto tre Mondiali (1958, 1962, 1970), il primo dei quali a soli 17 anni, in Svezia. Durante la sua incredibile carriera, ha segnato 1281 gol in 1363 partite con le maglie del Santos (1956-74), della "Seleçao" e dei Cosmos New York.