Calcio, l'Atalanta chiude per Boga: operazione da 22 milioni di euro

La Dea acquista dal Sassuolo l'esterno ivoriano, vecchio pallino della società. Il 24enne sarà impegnato in Coppa d'Africa: se la sua nazionale arriva fino in fondo, sarà indisponibile fino al 6 febbraio

Il regalo di Natale per l'Atalanta si chiama Jeremie Boga. Come riporta Sky Sport, la Dea anticipa l'apertura del calciomercato assicurandosi per gennaio il calciatore ivoriano per 22 milioni di euro più bonus. L'esterno è un vecchio pallino della società bergamasca, che aveva tentato di strapparlo al Sassuolo già la scorsa estate.